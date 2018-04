Brexit, amb. Morris: nuovo modello per partnership speciale con Ue -2

Roma, 24 apr. -

Secondo la capo-missione diplomatica a Roma, anche i punti più ostici da affrontare possono essere risolti se si "costruisce un senso del futuro". Il riferimento è, in primis, alla spinosissima questione del confine tra l'Irlanda del Nord e l'Irlanda, che con la Brexit diventerà nei fatti la frontiera tra Regno Unito e Unione. La posizione britannica resta quella della necessaria tutela degli accordi di pace del Venerdì Santo che vent'anni fa sancivano la fine del lungo periodo di guerra civile nel Nordirlanda, ma anche dell'impossibilità per Londra di accettare una frontiera vera e propria con tanto di controlli per merci e persone. Il nodo da sciogliere è come evitare una "frontiera dura" se la Gran Bretagna sarà fuori dall'Unione doganale. Morris si dice "fiduciosa", convinta che "esistano già modelli e tecnologia che permettano di rispettare sia gli accordi di pace che l'integrità del Regno". Una formula che sembra alludere anche all'accordo economico e commerciale globale Ue-Canada, a cui Londra guarda come esempio da sviluppare per fissare i paletti della futura relazione "speciale" con l'Europa dopo il divorzio.