Brexit, amb. Morris: nuovo modello per partnership speciale con Ue

Roma, 24 apr. - La Gran Bretagna vuole "creare un nuovo modello per costruire una partnership" con l'Ue, perchè dopo oltre quarant'anni di membership i rapporti dopo la Brexit debbono "riflettere i legami tra l'Unione e il Regno Unito" in tutte le loro dimensioni e portare ad una relazione "speciale, profonda, ampia: la migliore relazione mai avuta dall'Unione europea con un Paese". Così Jill Morris, prima donna ambasciatore del Regno Unito in Italia, riassume la visione per i futuri rapporti Gb-Ue. Visione da tradurre in realtà nella seconda fase dei negoziati tra Londra e Bruxelles, al via dopo l'accordo di massima sul "periodo di transizione", ovvero quella fase tra l'uscita dall'Ue fissata al 29 marzo 2019 e fine 2020, "in cui resteremo nell'Unione doganale, in cui resterà la libera circolazione, insomma non cambierà nulla per i cittadini, ma per noi come governo ci saranno cambiamenti enormi, perchè saremo fuori, diventeremo un Paese terzo, senza partecipare al processo decisionale europeo".

"Vogliamo includere tutto, non solo difesa, economia, ma anche cultura scienza - ha spiegato Morris durante una colazione di lavoro con la stampa nella sua residenza romana di Villa Wolkonsky - e siamo ben consapevoli che non si possono avere tutti i diritti senza i doveri, serve un equilibrio tra questi".(Segue)