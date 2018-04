Confcommercio, al via programma su politiche trasporto Ue -2

Roma, 24 apr. - Il Presidente Uggé ospiterà a Bruxelles il Magnifico Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Prof. Anelli, che ha nominato il Presidente Tajani docente del Master in Economia e Gestione degli Scambi Internazionali per l'A.A. 2017/2018, per la lezione che terrà domani mattina, 25 aprile, al Parlamento Europeo, agli studenti del Master che hanno aderito al programma di Conftrasporto-Confcommercio e ai protocolli relativi con MIUR e Regione Lombardia.

"Vogliamo continuare in questo grande progetto che ha una sola ambizione: aiutare i giovani ad acquisire competenze per accedere al mondo delle nostre imprese. Da un paio di anni siamo impegnati a sostenere progetti nelle scuole secondarie, ma anche in un'attività di ricerca sul tema lavoro e competenze con l'Università Cattolica del Sacro Cuore", commenta Paolo Uggé.

E continua: "Il progetto Bruxelles 2018, con la presenza eccezionale del Presidente Tajani e di due Commissari Europei, ci aiuterà a dialogare sempre più con le Istituzioni nazionali come europee, perché il nostro settore imprenditoriale possa essere sempre più attrattivo per le giovani generazioni".