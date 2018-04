Confcommercio, al via programma su politiche trasporto Ue

Roma, 24 apr. - Il vice presidente di Confcommercio Paolo Uggé dà il via alla seconda edizione del programma dedicato ai giovani che vogliono conoscere e studiare le materie del trasporto e della logistica, dopo la firma dei protocolli d'intesa con il MIUR e Regione Lombardia da parte di Conftrasporto.

Due giornate dove 50 studenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e degli Istituti De Amicis di Milano e Sant'Agostino di Gorgonzola incontreranno Direttori Generali e funzionari della Commissione Europea, oltre ai Parlamentari Europei eletti in Italia, per studiare le politiche europee del lavoro, dei trasporti e del mare.

Dopo la prima edizione nel Novembre 2016, inaugurata con la presenza della Commissaria Europea Violeta Bulc nella Delegazione di Confcommercio Imprese per l'Italia, l'edizione 2018 "Scoprire le Istituzioni Europee e le Politiche Europee dei Trasporti, del Mare e del Lavoro" vedrà come ospiti d'eccezione il Presidente del Parlamento Europeo On. Antonio Tajani e i Commissari Europei Johannes Hahn e Tibor Navracscis.(Segue)