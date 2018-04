Trump a Macron: grazie alla Francia per i raid militari in Siria

New York, 24 apr. - Il presidente statunitense, Donald Trump, ha ringraziato l'omologo francese, Emmanuel Macron, per il ruolo di Parigi nella risposta militare in Siria, dopo il presunto attacco chimico contro i civili da parte delle forze armate del presidente Bashar al-Assad.

"Con i nostri amici britannici, gli Stati Uniti e la Francia hanno recentemente condotto un'azione decisiva in risposta all'uso di armi chimiche da parte del regime siriano. Voglio personalmente ringraziare il presidente Macron, i militari francesi e il popolo francese per la salda alleanza. Sono stati assolutamente incredibili. Grazie tante, signor presidente" ha detto Trump, durante la cerimonia di benvenuto alla Casa Bianca per Macron e la moglie Brigitte, per la prima visita di Stato a Washington dell'era Trump.