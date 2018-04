Gig economy, Capone (Ugl): siamo in limbo fiscale da regolamentare

Roma, 24 apr. - "La libertà di fare impresa deve coincidere con il dovere di rispettare le norme a tutela del lavoratore e, in questo, è fondamentale il ruolo dei sindacati. I lavoratori di Foodora, Deliveroo, AirBnB, degli Home Restaurant fanno parte di una fitta platea di quanti devono essere riconosciuti come dipendenti con tutte le tutele necessarie: infortuni, malattie, indennità, previdenza, salario minino, rimborsi e premi". Lo dice Paolo Capone, segretario generale dell`Ugl.

"Non possiamo continuare a ignorare questa nuova forma di fare impresa - aggiunge - di fatto la sharing economy fa ormai parte del progresso tecnologico e dei cambiamenti sociali che il mondo intero sta attraversando. Oltretutto, una ennesima lacuna del Jobs act è di non aver incluso nella normativa il lavoro dei rider che, spesso impiegati nella gig economy e non lavorando in luoghi e tempi stabiliti, non sono di fatto considerati lavoratori subordinati. Nonostante ciò, i dati in Italiaparlano chiaro: le piattaforme di sharing economy attive sono più di 200, circa 90mila lavoratori, con un giro d`affari stimato attorno ai 3,5 miliardi di euroe con prospettive di crescita fino a 25 miliardi al 2025. Per questo è necessaria una migliore regolamentazione a vantaggio di tutti gli interessati, dai dipendenti ai consumatori, al fine di evitare che la sharing economy venga lasciata in un limbo fiscale e normativo".