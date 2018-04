Amazon consegnerà pacchi direttamente nelle nostre auto

New York, 24 apr. - Amazon consegnerà i pacchi direttamente dentro le nostre auto. Lo ha annunciato oggi il colosso, presentando una partnership con General Motors e Volvo in 37 città americane. Si tratta del programma Amazon Key, iniziato nel 2017, grazie al quale il gruppo di Seattle ha iniziato a offrire ai propri utenti la possibilità di ricevere i pacchi in casa, dando agli impiegati di Amazon l'accesso. Il sistema prevede una serratura intelligente e una telecamera e costa 220 dollari.

Il nuovo sistema è gratis per gli abbonati ad Amazon Prime che hanno un nuovo modello di Gm o di Volvo. In questo momento il titolo di Amazon a Wall Street viaggia in rialzo dello 0,1% a 1.519 dollari ad azione. Il colosso guidato da Jeff Bezos pubblicherà i suoi conti del primo trimestre del 2018 giovedì.