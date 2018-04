Governo, Martina a M5s: asse fondamentale sia programma Pd

Roma, 24 apr. - "Noi abbiamo ribadito al presidente Fico che l'asse fondamentale di riferimento sta attorno al programma del Pd, nei contenuti, nelle proposte, nelle idee sviluppate in quel programma, nei cento punti proposti al paese in questi mesi e in quelle tre sfide essenziali che noi abbiamo sempre richiamato in particolare nella prima consultazione al Quirinale". Lo ha detto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, al termine della consultazione con il presidente della Camera, Roberto Fico. "La sfida per noi cruciale - ha aggiunto - è che l'Italia è chiamata a decidere e scegliere se contribuire a nuova stagione europeista o se ripiegare verso il rischio sovranista/nazionalista che riguarda alcuni paesi europei e non altri".

"Noi - ha sottolineato Martina - siamo seccamente per un lavoro forte, deciso per fare in modo che l'Italia contribuisca al pari di altri paesi come Francia e Germania alla scrittura della nuova agenda europea, del cambiamento necessario per avere più Europa. Ci sono altre forze che hanno un'idea diversa dalla nostra. Su questo noi fondiamo un punto essenziale di ogni e qualsiasi confronto perché è il vero cambio di scenario, è il vero asse strategico su cui possiamo impostare il resto del nostro lavoro".

"È fondamentale - ha proseguito Martina - ribadire la centralità del rinnovamento della democrazia rappresentativa in questo paese a dispetto di qualsivoglia deriva plebiscitaria così come celebrare e ricordare a tutti che la questione sociale italiana è la questione fondamentale, il grande tema del lavoro, dello sviluppo di politiche per l'equità, la lotta alle disuguaglianze. Queste politiche si devono ottenere con equilibri di finanzia pubblica fondamentali per garantire il futuro della nostra comunità nazionale, delle giovani generazioni in particolare".

"Sono punti - ha osservato ancora il segretario reggente del Pd - che noi abbiamo sempre ribadito in ogni passaggio fondamentale di questa esperienza anche quando abbiamo detto chiaramente nei 50 giorni che ci hanno portato qui dicano le forze che hanno prevalso il 4 marzo come intendono sviluppare un'iniziativa. Siamo a un passaggio di fase potenziale, aspettiamo di avere risposte su temi fondamentali e propedeutici a qualsiasi nostra iniziativa. Per questa ragione sono questi i ragionamenti avanzati a Fico, attendiamo di capire gli sviluppi di questo ragionamento e lo faremo con il massimo della disponibilità tenendo fermi il nostro atteggiamento fondamentale di queste settimane. Chiarezza, coerenza responsabilità, riconoscimento di una fase che il paese attraversa: se per 50 giorni abbiamo assistito al tira e molla, ai tatticismi, alle esasperazioni personalistiche, all'andata e ritorno di scenari che non hanno prodotto nulla, non lo si deve certo al Pd che - ha concluso Martina - ha sempre tenuto una linea giusta".