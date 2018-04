Sala: Renzi esca da silenzio, governo transizione difficilissimo

Milano, 24 apr. - "Mi aspetto che Renzi esca un po` dal suo silenzio, dica cosa ne pensa, perché lui ha un ruolo fondamentale nel Pd e molti degli elettori, dei deputati, dei senatori, credono in lui". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a proposito dell'ex segretario del Pd, Matteo Renzi. Quanto all'ipotesi di un governo di transizione per il primo cittadino "sarà difficilissimo".

"Credo che il presidente Mattarella dovrà provare a ricorrere a questa via se nessuna altra via sarà possibile, ma non cadiamo nel tranello di poter pensare che si può stare senza governo. In Germania forse, ma i lander hanno un ruolo per cui del governo centrale ne fanno a meno per sei mesi. In Italia no, non scherziamo" ha concluso Sala.