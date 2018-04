R.Lombardia, Fermi: il 15/5 seduta straordinaria su autonomia

Milano, 24 apr. - Martedì 15 maggio si terrà una seduta straordinaria del Consiglio regionale della Lombardia dedicata al tema dell'autonomia. "Conclusi gli adempimenti statutari di inizio legislatura con la seduta di oggi dedicata all'istituzione delle Commissioni consiliari, ritengo fondamentale che l'Aula, come primo atto della nuova legislatura, possa concordare e approvare un ordine del giorno finalizzato a indicare il percorso per attuare concretamente i contenuti del Patto per l'Autonomia siglato a Roma con il Governo lo scorso 28 febbraio", ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi.

"Nel percorso istituzionale che andremo a sviluppare - ha aggiunto Fermi - dovremo guardare attentamente anche al quadro del nostro sistema delle autonomie locali che oggi vede l'Ente Provincia incapace di svolgere quel ruolo di interfaccia con i Comuni che per anni ha regolato i rapporti. Sin dall'inizio, questa legislatura dovrà contribuire a ridare centralità agli enti locali, all'insegna della realizzazione di un federalismo dei territori vero e compiuto".