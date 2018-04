Sala: inaccetabile ritenere quasi illegittimo dialogo Pd-M5s

Milano, 24 apr. - Per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sarebbe "inaccettabile" che qualcuno nel Pd ritenesse quasi illegittimo parlare con il M5s perché significherebbe che il Rosatellum è stato pensato su un'unica ipotesi, quella di un'alleanza Pd-Forza Italia. Lo ha detto in un'intervista a Rtl 102.5 aggiungendo che il tentativo del presidente della Camera, Roberto Fico, di formare un governo Pd-M5s è "doveroso". Con il Rosatellum, ha osservato, "tutti sono singolarmente in minoranza, tutti possono diventare maggioranza attraverso dialogo e accordi e questo vale anche per il Pd. A meno che, visto che la Lega dal primo giorno ha detto `mai con il Pd`, ci sono alcuni esponenti del Pd che non ritengono quasi `legittimo` parlare con i Cinque Stelle".

"Se c`è una via di peggiorare ancora la percezione del Pd da parte degli italiani - ha aggiunto - è quella di fare gli offesi perché gli italiani non ci hanno incoronato a rimanere in un risentito silenzio. Non si fa così, bisogna far vedere che la sinistra c`è, farlo è un dovere per i nostri elettori e per quanti potenzialmente sono nostri elettori, ma al momento sono andati da un`altra parte, e sottolineo al momento". Chi governa un partito, ha proseguito il primo cittadino, "ha il dovere in certi momenti di mantenere un ruolo istituzionale, di rispondere alla chiamata del Presidente della Repubblica e di provarci" ha continuato invitando a riflettere sulla necessità di alleanze imposta dal Rosatellum.

Le alleanze, ha concluso Sala, "non si fanno su mille punti, la mia idea è: vediamo se sul tema del reddito di cittadinanza o del welfare allargato si trova condivisione, certo è che se il punto dei Cinque Stelle deve essere quello di distruggere la Fornero non sarà facile. Poi si può parlare di tasse, di pensioni, ma sono 4-5 punti fondamentali, noi ci siamo giocati parte del consenso sul tema dell`immigrazione, dobbiamo difendere la nostra linea fatta di doveri e solidarietà, stiamo parlando di principi di sinistra. A me risulta che nel Cinque Stelle ci sia anche una forte anima di sinistra, proviamo a capire se si può, se non si può avremo comunque fatto il nostro dovere".