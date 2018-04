Martina: direzione Pd e partito tutto valuteranno scenario nuovo

Roma, 24 apr. - Se si confermerà lo scenario nuovo, di chiusura del "forno" delle trattative fra M5S e centrodestra, "se questo fatto nuovo verrà, come immagino dopo le dichiarazioni dell'onorevole Di Maio, confermato, se si dichiarerà la chiusura definitiva di questo scenario, certamente rappresenterà un punto di svolta che anche i nostri gruppi dirigenti, il Pd tutto deve essere chiamato a valutare". Lo ha detto il reggente del Partito democratico, Maurizio Martina, nella sua dichiarazione al termine delle consultazioni della delegazione democratica con il presidente della Camera, Roberto Fico.

"In spirito di leale collaborazione - ha proseguito - non nascondendoci le difficoltà e i punti di partenza differenti che ci muovono, anche su scelte essenziali, ci impegnamo ad approfondire questo possibile percorso di lavoro comune, naturalmente coinvolgendo in primo luogo i nostri gruppi dirigenti. La direzione nazionale deve discutere e deliberare un percorso nuovo che eventualmente ci coinvolga".

"Possiamo provare a svolgere - ha spiegato ancora Martina - fino in fondo il nostro ruolo nel solco di questo tentativo indirizzato dal presidente Mattarella qualche giorno fa".