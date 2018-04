Segrate (MI), 24 apr. - Alla domanda se dopo l'accordo raggiunto tra Mediaset e Sky, il Biscione e Fininvest si sentissero più forti nella disputa con Vivendi, Marina Berlusconi ha risposto: "non ha nessun impatto rispetto a Vivendi, è un accordo molto positivo in generale per Mediaset, tanto è vero che è stato valutato molto bene dalla comunità finanziaria, ma non ha nessun impatto nella vicenda" coi francesi.