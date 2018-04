Tim, M.Berlusconi: Bollorè anche qui ha agito come un Attila

Segrate (MI), 24 apr. - Sulla vicenda Tim "non abbiamo un auspicio, quello che posso dire è che il signor Bollorè non si è smentito neppure nel modo in cui si è anche comportato anche in Tim, perchè ha usato la delicatezza e la compostezza di un Attila". Così il presidente di Fininvest, Marina Berlusconi. "Soltanto - ha aggiunto, parlando a margine dell'assemblea di Mondadori - che poi Attila un impero enorme era riuscito a crearlo, di loro abbiamo visto tutti molto bene e toccato con mano l'arroganza e la spregiudicatezza, anche perché non fanno nulla per nasconderle". "Quello che nascondono molto bene - ha proseguito il presidente di Mondadori - è il pensiero strategico che sta dietro ai loro comportamenti e lo fanno talmente bene che a volte viene persino da chiedersi se esiste davvero".