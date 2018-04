Mediaset, M.Berlusconi: con Vivendi vanno avanti solo le cause

Segrate (MI), 24 apr. - "I contatti che c'erano, e che erano tra i legali, si sono interrotti ormai da tempo: l'unica cosa che sta andando avanti e che andrà avanti fino in fondo sono le cause legali". Così il presidente di Fininvest, Marina Berlusconi, a chi gli chiedeva se si stesse trattando con Vivendi per trovare un accordo nell'ambito della vicenda Mediaset Premium o se si andrà dritti alle vie giudiziarie. "Naturalmente speriamo, come è giusto che sia - ha proseguito, parlando a margine dell'assemblea degli azionisti di Mondadori - che venga riconosciuto il nostro sacrosanto diritto di essere risarciti del danno enorme che ci hanno creato con un clamoroso voltafaccia su un accordo vincolante". "A oggi sul tavolo ci sono solo le cause", ha aggiunto.