Siria, 18 combattenti pro-regime uccisi da Isis nel sud di Damasco

Roma, 24 apr. - In Siria, almeno 18 combattenti pro-regime sono stati uccisi nelle ultime 24 ore in scontri con jihadisti dello Stato Islamico (Isis) arroccati in una baraccopoli alla periferia sud della capitale Damasco.

Un totale di 52 governativi e 35 jihadisti dell'Isis sono stati uccisi in sei giorni di combattimenti nella periferia meridionale della capitale siriana, ha detto l'Osservatorio siriano per i diritti umani, una ong che conta su una estesa rete d attivisti in tutto il Paese.

Da giovedì, le forze di Bashar al-Assad stanno martellando senza sosta il campo profughi palestinese Yarmouk e alcuni quartieri vicini, tra cui Hajar al-Aswad e Qadam, mentre i combattimenti a terra infuriano tra le due parti. "Almeno 18 combattenti sono stati uccisi tra le fila del regime e delle forze alleate nelle ultime 24 ore", ha detto il direttore ong Rami Abdel Rahman.