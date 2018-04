Macron arrivato alla Casa Bianca, prima visita di Stato era Trump

New York, 24 apr. - Il presidente francese, Emmanuel Macron, e la moglie Brigitte sono arrivati alla Casa Bianca, dove sono stati accolti dall'omologo statunitense, Donald Trump, e dalla moglie Melania. Si tratta della prima visita di Stato della presidenza Trump. Ad accogliere Macron alla Casa Bianca, oltre a ministri, parlamentari e militari, anche gli studenti di una scuola francese di Temple Hills, in Maryland.

I due leader avranno un colloquio bilaterale, dopo il quale terranno una conferenza stampa congiunta alle 11:45 (le 17:45 in Italia); la cena di Stato è poi in programma dalle 19 (l'una di notte in Italia).