Tim, sindaci: rispetto decisione giudici ma non condivisa

Milano, 24 apr. - "Siamo intervenuti ripetutamente in circostanze in cui il nostro intervento era doveroso come dimostrato dalle posizioni prese dalle autorità di vigilanza". Lo ha detto Roberto Ruggiero Capone presidente del collegio sindacale di Tim che oggi sarà rinnovato. In riferimento alla decisione di integrare l'odg dell'assemblea di oggi poi di fatto bocciata dal Tribunale di Milano che ha dato ragione e Vivendi e Tim che hanno fatto ricorso contro il collegio sindacale, Capone ha aggiunto: "Le decisioni della magistratura non vanno discusse ma rispettate anche se come nel coso specifico in cui non possano essere pienemante condivise".