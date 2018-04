Tim, Bernabè: rete non è vecchia come qualcuno insinua

Milano, 24 apr. - La rete Tim "non è come qualcuno insinua una rete vecchia. C'è un continuo aggiornamento della rete Tim e altrimenti non si spiegherebbero i 4 mld negli investimenti nella rete. Ha tutti i requisiti per essere una rete avanzata e tecnicamente mantenuta". Lo ha detto il vicepresidente di Tim, Franco Bernabè, rispondendo agli azionisti in assemblea. Parldo poi del processo di societarizzazione ha detto la "rete verrà valutata secondo il valore di mercato e quando arriverà il momento di conferirla alla società tutti gli elementi saranno valutati e forse saranno oggetto di una apposita assemblea".