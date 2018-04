Genocidio, Karadzic: musulmani Bosnia dichiararono guerra ai serbi

Roma, 24 apr. - L'ex leader politico dei serbi di Bosnia, Radovan Karadzic, ha accusato i musulmani bosniaci di "avere dichiarato guerra" ai serbi, insistendo sulla sua innocenza durante il processo di appello dinanzi al tribunale delle Nazioni Unite.

L'ex leader serbo bosniaco ha sollecitato i giudici ad annullare la sua condanna del 2016 per crimini di guerra e genocidio, assolvendolo o ordinando un nuovo processo. "Nulla di quello che è stato detto in questo procedimento è vero", ha spiegato in un animato discorso ai giudici, agitando le mani per dare enfasi.

Karadzic ha impugnato 50 punti della sua sentenza di condanna davanti al Meccanismo per i tribunali penali internazionali (MICT) delle Nazioni Unite, che è subentrato al Tpi. Nel marzo 2016, il Tribunale lo ha riconosciuto colpevole e l'ha condannato a 40 anni di carcere per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità durante il conflitto bosniaco.

