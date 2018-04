Governo, Martina e delegazione Pd a consultazione con Fico

Roma, 24 apr. - Il segretario reggente del Pd Maurizio Martina è arrivato intorno alle 14.30 nello studio del presidente della Camera Roberto Fico che ha avuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella un mandato esplorativo per verificare la possibilità di una maggioranza Pd-Movimento 5 stelle per la formazione di un governo. Insieme a Martina sono presenti il presidente del partito Matteo Orfini e i capigrupo di Camera e Senato Graziano Delrio e Andrea Marcucci. Prima dell'incontro non hanno rilasciato dichiarazioni ai giornalisti. Alle 18, poi, Fico vedrà i rappresentanti del Movimento 5 stelle.