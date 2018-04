Lvmh inaugura manifattura Thélios, stabilimento italiano occhiali

Roma, 24 apr. - Quasi un anno dopo la creazione di Thélios, joint venture tra LVMH e Marcolin, la Manifattura Thélios è stata inaugurata il 24 aprile a Longarone, rinomata per il savoir-faire d'eccezione in ambito eyewear. Questa nuova struttura è dedicata alla produzione di occhiali per le Maison del gruppo LVMH. Lo rende noto un comunicato LVMH.

Toni Belloni, direttore generale delegato del gruppo LVMH, Jean Baptiste Voisin, direttore della strategia del gruppo LVMH, e Giovanni Zoppas, presidente e CEO di Thélios, hanno inaugurato ufficialmente questo edificio chiave per il Gruppo, ideato per garantire l'eccellenza nel settore eyewear.

Lanciata nel 2017, Thélios è una joint venture che unisce le competenze di LVMH e Marcolin, due gruppi che condividono la stessa visione del futuro dell'eyewear. L'azienda ha 245 dipendenti in tutto il mondo, di cui 100 all'interno della Manifattura.

"L'Italia è un paese strategico per il gruppo LVMH. La Manifattura Thélios testimonia la forte volontà del Gruppo di investire nel patrimonio economico italiano e nel suo sviluppo." ha dichiarato Toni Belloni, Direttore Generale Delegato del gruppo LVMH.

"Il nostro intento è di proiettarci nel futuro valorizzando un savoir-faire frutto di una lunga tradizione. La Manifattura Thélios coniuga l`amore per gli oggetti di qualità, l`innovazione e il rispetto di un patrimonio culturale proprio della regione." ha affermato Giovanni Zoppas, Presidente e CEO di Thélios.

Per questo nuovo edificio Thélios ha scelto lo studio Designgroup Architetti Associati, che ha progettato la Manifattura: un ambiente di lavoro ideale dall'estetica innovativa, su una superficie di ben 8.000 m2, caratterizzato da pannelli in corten e molteplici vetrate. La struttura è inoltre pensata per essere sostenibile ed eco-responsabile, vantando oltre 2.300 pannelli solari installati sul tetto.

Thélios collabora già con le Maisons Céline, Loewe e FRED.