Tim, azionisti risparmio a Vivendi: conversione crea valore

Milano, 24 apr. - Il rappresentante degli azionisti di risparmio di Tim invita Vivendi a procedere con la conversione delle azioni in azioni ordinarie. Intervenuto in assemblea Dario Trevisan ha sottolineato che "è necessario un cambio di rotta per consentire ad ad e cda di proseguiree nella propria gestione tenendo conto di tutti gli interessi in gioco. Vivendi credo possa fare molto in tal senso con la sua attività di direzione e controllo".

"Uno di - ha detto - è la conversione delle azioni ordinarie in risparmio per semplificare il capitale ampliando flottante complessivo delle azioni ordinarie e creando i presupposti per una maggiore liquidità titolo e sua la sua creazione di valore". Per Trevisan l'esistenza delle risparmio è "anacronistica". "L'operazione consentiorebbe a Vivendi di concorrere alle decisioni per il futuro della società solo in assemblea ordinaria". Sulla nomina di Genish come ad, il rappresentante ha spiegato: "non avrei dubbi che questo punto debba essere votato e approvato altrimenti ci sarebbe decadenza automarita della sua carica e dopo quello che è successo non ce n'è bisogno".

Dello stesso avviso il rappresentante dei fondi: "è doversoso che l'odierna assemblea si esprima sulla nomina di Genish come ad. È doverso per dare stabilità porre in votazione la nomina ganish come ad della società".