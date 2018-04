Unicef, 1,4 mln bambini morti per malattie prevenibili con vaccino -5

Roma, 24 apr. - Nel 2017, l'UNICEF ha fornito 2,4 miliardi di dosi di vaccino per un valore di 1,3 miliardi di dollari, che hanno raggiunto il 45% dei bambini del mondo.

Grazie ai vaccini, il tetano materno e neonatale, che è estremamente letale tra i neonati, è stato eliminato in tutti paesi eccetto 15. Nel 2017 la malattia è stata eliminata in Etiopia, Haiti e Filippine

L'UNICEF e i suoi partner stanno lavorando per assicurare che le vite di tutti i bambini siano protette. Ma se le vaccinazioni non diventeranno prioritarie, molti dei bambini più ai margini non vedranno rispettato il loro diritto ad essere vaccinati, che significa in altre parole la differenza tra la vita e la morte.