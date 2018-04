Unicef, 1,4 mln bambini morti per malattie prevenibili con vaccino -2

Roma, 24 apr. - Due terzi dei bambini non vaccinati vivono in paesi in condizioni difficili o colpiti da conflitto. Tra il 2010 e il 2016 in Siria è avvenuto il più grande declino del numero di bambini vaccinati, la copertura è scesa di 38 punti percentuali durante questo periodo. Seconda è l'Ucraina dove la copertura è diminuita di 33 punti.

In un certo numero di paesi è avvenuto un significativo aumento nel numero di bambini vaccinati dal 2010, consentendo nel corso di questi 10 anni di raggiungere la maggior parte dei traguardi nella copertura vaccinale. I paesi comprendono India, Etiopia, Repubblica Democratica del Congo, Bangladesh, Filippine, Messico, Repubblica Unita della Tanzania, Vietnam, Turchia e Sudan. In India, il numero di bambini non vaccinati è stato ridotto del 45%, da 5,3 milioni nel 2010 a 2,9 milioni nel 2016.

Nel 2016, la metà dei bambini non vaccinati del mondo viveva in 6 paesi: Nigeria (18%), India (15%), Pakistan (7%); Indonesia (5%); Etiopia (4%); Repubblica Democratica del Congo (3%). (Segue)