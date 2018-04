Unicef, 1,4 mln bambini morti per malattie prevenibili con vaccino

Roma, 24 apr. - 24 aprile 2018 - Mentre da oggi fino al 30 aprile parte la Settimana Mondiale delle Vaccinazioni, l`UNICEF ricorda che nel 2016 un numero stimato di 1,4 milioni di bambini sotto i cinque anni sono morti per malattie prevenibili con un vaccino.

Circa un quarto delle morti tra bambini sotto i 5 anni sono state causate da polmonite, diarrea e morbillo e la maggior parte si sarebbero potute prevenire con i vaccini. A livello globale 1 bambino su 7 - oltre 19 milioni - non ha ricevuto le vaccinazioni di routine, compresi 13 milioni che non sono mai stati vaccinati, esponendo loro stessi e le loro comunità al rischio di malattie e morte. I bambini più poveri e vulnerabili, che hanno bisogno più di tutti di vaccinazioni, continuano ad essere quelli che hanno meno probabilità di riceverle.

"È stato stimato che, lo scorso anno, i vaccini abbiano salvato le vite di circa 3 milioni di bambini. 3 milioni di futuri dottori, insegnanti, artisti, leader di comunità, madri e padri che oggi sopravvivono grazie a milioni di operatori e volontari in prima linea che percorrono centinaia di miglia per raggiungere aree remote, attraverso giungle e superando mari per raggiungere ogni bambino", ha dichiarato Robin Nandy, Responsabile UNICEF per le Vaccinazioni. "Continuiamo a lavorare con i Governi sul campo, anche nei luoghi colpiti da conflitto, per supportare questi eroi mai celebrati che svolgono un lavoro estremamente pericoloso per salvare vite." (Segue)