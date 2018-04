Governo, Boccia: massima fiducia in Martina

Roma, 24 apr. - "Quando la prima carica dello Stato conferisce l'incarico alla terza carica dello Stato, il Pd che è un partito che difende la credibilità delle istituzioni e dello Stato, ha il dovere di rispettare ruoli, tempi e regole. Per queste ragioni non sono state opportune le valutazioni di nostri autorevoli esponenti mentre il Presidente Fico era ancora al Quirinale. Chi andrà in delegazione dal presidente Fico dovrà rappresentare tutte le sensibilità del Pd". Lo ha detto Francesco Boccia, capogruppo Pd in commissione speciale alla Camera, in diretta a Sky Tg24.

"In ogni caso, c'è massima fiducia in Maurizio Martina che guida la delegazione - ha aggiunto -. È evidente che non facendo una direzione da oltre un mese, da quando non c'erano consultazioni, è diventato urgente un confronto politico nel partito. Oggi, alla vigilia delle quarte consultazioni, sono cambiate tante cose e noi, sicuramente, non possiamo più permetterci di dire che non ascoltiamo cosa ha da dire il M5s Se qualcuno, invece, spera che negando qualsiasi confronto si possa portare il Paese al voto senza far partire la legislatura, allora va detto che questa non è politica ma un ragionamento folle e incomprensibile", ha concluso Boccia.