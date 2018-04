Tim, Elliott: società necessita di un deciso cambio di rotta

Milano, 24 apr. - Elliott torna a ribadire in assemblea degli azionisti di Tim che con la gestione di Vivendi la società ha sofferto di una governace "inadeguata e necessita di un deciso cambio di rotta".

Intervenuto in assemblea degli azionisti, il rappresentante del fondo attivista di Paul Singer che ha l'8,84% di Tim e che in queste settimane ha dato battaglia a Vivendi azionista di Tim con il 23,94%, prendendo atto della decisione del giudice di ieri, ha espresso il convincimento che "la nostra iniziativa abbia innescato una positiva fase di cambiamento per la società. La nostra iniziativa ha portati gli amministratori a rimettere il mandato dando la possibilià per il nuovo cda. I nostri 10 candidati sono candidati di elevatissimo standing tutti caratterizzati da tratto fondamentale indipendenza.