Anzaldi: Fico nuovo leader? Faccia autocritica su insulti a M5s

Roma, 24 apr. - "Vista la sostanziale funzione di leadership del Movimento 5 stelle che il presidente Fico ha assunto in queste ore e visto anche il suo stile, certamente diverso da Di Maio e Di Battista, sarà lui finalmente a poter procedere con i necessari passi indietro, come ha detto il capogruppo Pd al Senato Marcucci, a partire da una severa autocritica su come il suo partito ha interpretato i rapporti politici in questi 5 anni: serve una condanna netta della lunga sequela di insulti, calunnie e diffamazioni che abbiamo subito dal Movimento 5 stelle in tutte le sedi pubbliche, a partire dalle aule parlamentari dove siamo stati oggetti continuo di offese per l`intera legislatura passata". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, che pubblica la lista degli insulti ricevuti.

"Quel modo di fare politica - prosegue Anzaldi - partito dal `vaffa` delle piazze e tracimato nel "mafiosi!" urlato in tv e in parlamento, ha intossicato la vita politica del nostro Paese. Prima di qualsiasi idea di confronto, è opportuno che vengano prese chiaramente le distanze. #senzadime". Anzaldi pubblica dunque una "selezione molto sintetica e sommaria di quello che i leader del Movimento 5 stelle hanno detto del Pd in questi anni".