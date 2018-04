Alfie, Lega: portiamolo in Italia, mozione firmata da tutti

Roma, 24 apr. - "Salviamo il piccolo Alfie! I parlamentari e i capigruppo della Lega di camera e senato hanno presentato una mozione firmata anche dal segretario Matteo Salvini per impegnare il governo a continuare l`azione diplomatica per scongiurare che ad Alfie Evans vengano interrotti i presidi sanitari che lo tengono in vita e consentire il suo trasferimento all`ospedale Gaslini di Genova. Non possiamo permettere che qualche giudice del Regno Unito consideri futile la sua vita. Per questo chiediamo al governo di sostenere anche, in tutte le sedi competenti, una moratoria internazionale di ogni decisione giudiziaria, legislativa o di qualsiasi altra natura che abbia come conseguenza di privare i minori di cure e supporti vitali in particolar modo contro il volere delle famiglie". Così in una nota i parlamentari della Lega.