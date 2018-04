Mattarella: ricordare Resistenza contro segnali di ... -2

Roma, 24 apr. - "L'azione, che, attraverso le Associazioni che rappresentate, viene posta in essere - ha sottolineato Mattarella - rappresenta un servizio alla democrazia e alla memoria del nostro popolo. E' di grande importanza far conoscere ai giovani, con le testimonianze e la coerenza delle vostre scelte passate, il valore dell'impegno, della responsabilità e della solidarietà".

"Ai nostri militari, che hanno raccolto la tradizione di tanti nobili esempi di dedizione, di altruismo, di sacrificio - ha proseguito il capo dello Stato - rivolgo il saluto più cordiale ed esprimo riconoscenza del Paese per il prezioso impegno quotidiano, in patria come in terre lontane, al servizio della pace e della sicurezza".

"Pochi giorni orsono, alle Fosse Ardeatine - ha ricordato il presidente della Repubblica - ho reso omaggio a quelle vittime innocenti, nella ricorrenza di una barbarie che non potrà mai trovare spiegazione umana. Nell'ascoltare l'appello delle 335 vittime trucidate, si viene presi dallo sgomento per tanta aberrazione e tanta violenza. Proprio sulla base della constatazione dell'abisso di sofferenza e di disumanità che hanno subito nostri concittadini in quei tragici anni, possiamo guardare con grande ammirazione e riconoscenza all'eroismo, al coraggio, alla tenacia e all'operosità di quell'Italia che ha saputo ricostruire e offrire alle nuove generazioni una patria libera e pacificata".

"Nella ricorrenza del 73° anniversario della liberazione, mi rivolgo a tutti voi, presidenti e rappresentanti delle associazioni partigiane, combattentistiche e d'arma, per esprimere il mio sincero apprezzamento per il vostro compito di custodirne i valori, e mi permetto di esortarvi a cercare costantemente nuove idee, energie e iniziative per trasmettere questo patrimonio alle nuove generazioni", ha concluso.