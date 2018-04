Nissan Micra e LEAF, soddisfazione top clienti Driver Power 2018

Roma, 24 apr. - Nissan Micra e Nissan LEAF si sono classificate al primo posto dello studio Driver Power nelle rispettive categorie.

Driver Power è uno degli studi sulla soddisfazione dei clienti più autorevoli del Regno Unito che viene elaborato ogni anno da Dennis Publishing, la stessa casa editrice che pubblica le riviste Auto Express e Carbuyer.

Nissan Micra si è aggiudicata il Gold Supermini Award 2018, dimostrandosi la small car più performante in cinque delle nove voci giudicate da Driver Power: Motore e Trasmissione; Interni e Comfort; Guida e Manovrabilità; Infotainment, Connettività ed Elettronica; Dotazioni di Sicurezza.

Nissan LEAF è stata premiata invece con il Gold Electric Car Award 2018, raggiungendo il primo posto nella categoria Motore e Trasmissione e il terzo nella categoria Miglia/gallone e Costi d`esercizio. A conquistare il titolo è stato il modello di prima generazione della Nissan LEAF.

Per Steve Fowler, redattore capo di Auto Express e Carbuyer,"Nissan Micra risponde a tutti i requisiti che i clienti cercano in un`auto di segmento B. Il risultato non ci sorprende, soprattutto viste le dotazioni tecnologiche di bordo ai vertici della categoria, apprezzate sia da noi che dai proprietari".

Steve Fowler ha poi aggiunto: "Anno dopo anno, inoltre, Nissan LEAF si conferma protagonista assoluta della classifica Driver Power. È la dimostrazione di quanto sia facile innamorarsi di un`auto elettrica dopo averla provata. La maggior parte dei proprietari di veicoli elettrici non tornerebbe mai a un modello con motore endotermico".

Il Gold Electric Car Award conseguito da Nissan LEAF è solo l`ultimo di una lunga serie di riconoscimenti assegnati al veicolo elettrico a emissioni zero più venduto al mondo. Negli ultimi mesi, la nuova generazione è stata insignita anche del prestigioso titolo World Green Car of the Year 2018.

Molto più di un semplice veicolo 100% elettrico, la nuova Nissan LEAF è l`icona della Nissan Intelligent Mobility, la roadmap strategica di Nissan che si propone di ridefinire il modo in cui i veicoli vengono guidati, alimentati e integrati nella società. Nissan LEAF è il veicolo 100% elettrico più all`avanguardia e accessibile al mondo. Inoltre è più connessa e piacevole da guidare di qualunque altro veicolo elettrico mai prodotto su larga scala.