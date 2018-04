Snam, Alverà: bene scissione Italgas, ha portato valore

San Donato Milanese (MI), 24 apr. - "La sera prima dell'operazione" della scissione di Italgas da Snam, "la vecchia Snam valeva 4,58 euro, oggi la somma di Snam e di un quinto di Italgas fa circa 4,86 euro, il 6% in più, non tenendo conto dei dividendi pagati da allora". Lo ha spiegato l'Ad di Snam, Marco Alverà, nel corso dell'assemblea degli azionisti, difendendo l'operazione e sottolineando che il total shareholder return di Snam da quel momento è stato pari al 9%, "in linea se non superiore ai principali competitor europei".

Per quanto riguarda Italgas, "la performance di Borsa ci piace molto: è successo quello che ci sia auspica da una scissione, cioè è stato tirato fuori un business differente dal perimetro e lo si è valorizzato, con soddisfazione di tutti, essendo noi soci".