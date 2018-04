Whirlpool cede Embraco a Nidec, ma non lo stabilimento torinese

Torino, 24 apr. - La Whirlpool ha annunciato la vendita dell'Embraco alla giapponese Nidec Corporation, ma l'accordo non include lo stabilimento di Riva di Chieri, in cui lavorano 537 persone (di cui 497 licenziate a fine 2018). Lo riferiscno Uilm e Fiom di Torino, che citano un comunicato della multinazionale, che precisa "Whirlpool prevede di cessare le attività e terminare la produzione presso lo stabilimento di Embraco, in Italia, che è soggetto a un accordo separato con le autorità locali e i sindacati. Pertanto, la struttura di Embraco Italia non è inclusa nella vendita a Nidec Corporation".

Dario Basso, segretario della Uilm torinese, e Vito Benevento, responsabile Embraco per la Uilm, prendono atto dell'annuncio "che in questa fase genera confusione su confusione".

"Da quanto comprendiamo, riteniamo che nulla cambi nella situazione del 497 lavoratori in esubero a riva di Chieri. Azienda e ministero ci aggiornino al più presto sul progetto di reindustializzazione, l'unico al momento in grado di dare prospettive ai lavoratori" hanno sollecitato i due sindacalisti.

Federico Bellono, segretario provinciale della Fiom-Cgil, e Lino La Mendola, responsabile dell'Embraco per la Fiom-Cgil, hanno fatto notare che "Questa operazione, sicuramente iniziata tempo fa, ci rivela ancora di più i motivi della chiusura alla trattativa dell'Embraco fino a metà febbraio e la fretta nella volontà di chiudere lo stabilimento".

"Ci è voluta una fortissima mobilitazione, arrivata fino al parlamento europeo, per avere quantomeno da parte di Whirlpool una presa di responsabilità per favorire una reindustrializzazione del sito di Riva di Chieri. Sulla reindustrializzazione siamo ancora alle parole, si deve, nei prossimi giorni, passare ai fatti concreti" hanno concluso gli esponenti della Fiom.