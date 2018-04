25 aprile, Assoturismo-Cst: meteo spinge prenotazioni last minute

Roma, 24 apr. - Il bel tempo spinge le prenotazioni last minute per il 25 aprile, soprattutto verso il mare. Secondo il monitoraggio condotta da Assoturismo Confesercenti - CST, la saturazione dell`offerta ricettiva nazionale disponibile online per la Festa della Liberazione si attesta sul 72%, trainata dalle performance di città d`arte e località balneari, dove risulta occupato in media oltre l`80% delle camere offerte sul web. Un dato - si legge in un comunicato Confesercenti - in grande crescita rispetto a pochi giorni fa (al 20 aprile era stato riservato solo il 66% delle stanze), anche grazie al meteo: cielo sereno e temperature in aumento hanno infatti portato ad un boom di vacanzieri dell`ultimo minuto, in particolare verso alle località balneari, sia lacustri che marine, per le quali questo 25 aprile segna, di fatto, l`apertura della stagione estiva. Sotto le attese, invece, i flussi turistici nelle altre tipologie di destinazione.

Che sia un ponte sospeso tra mare e cultura lo sottolinea anche la classifica delle singole località più prenotate: tra le mete che già registrano oltre il 90% delle camere prenotate, infatti, accanto alle `solite Firenze, Roma e Venezia ci sono anche Bologna, Napoli, Mantova, Genova e località prettamente balneari, come Lignano Sabbiadoro (che vede il 95% della disponibilità già occupata) e Iesolo. Ma anche Riva del Garda, Bellaria-Igea Marina, Castiglione della Pescaia e Capri hanno già venduto l`80% delle camere messe in vendita online. Tra le Regioni, invece, le performance migliori si registrano in Sardegna (78%) Toscana e Trentino Alto-Adige (77%) e Lazio (75%).

"Il meteo favorevole ha dato una mano a recuperare un po` di visitatori italiani, ma la performance registrata per questo 25 aprile rimane comunque più debole di quanto sperato", spiega Vittorio Messina, Presidente di Assoturismo Confesercenti. "L`auspicio è che si tratti di un rallentamento momentaneo, ma la prima parte del 2018, nonostante il recupero last minute dei ponti primaverili, finora è stata decisamente meno brillante dello stesso periodo del 2017. E a pesare non è solo la ripartenza di mercati esteri nostri competitor, ma anche una domanda interna più debole rispetto allo scorso anno. Per rendere strutturale la crescita del turismo bisogna fare di più: la politica deve accompagnare lo sviluppo del settore con maggiore attenzione. A partire dalla questione della promozione del prodotto Italia sui mercati esteri, che se meglio coordinata a livello nazionale potrebbe aiutare il sistema a superare i rallentamenti ciclici della domanda turistica".