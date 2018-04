Usa, marzo mese record per raccolta fondi della lobby delle armi

New York, 24 apr. - Gli studenti statunitensi hanno manifestato in tutto il Paese, a marzo, dopo la strage del 14 febbraio in una scuola di Parkland, in Florida, portando in piazza tutti coloro che vogliono nuove leggi sulle armi. Nello stesso mese, l'altra faccia degli Stati Uniti, quella che difende sempre il diritto di possedere armi, ha raccolto una cifra record per la National Rifle Association (Nra), la lobby delle armi: 2,4 milioni di dollari.

Il Victory Fund della Nra non raccoglieva così tanti soldi in un mese dal giugno 2003; la cifra raccolta supera di 1,5 milioni di dollari i fondi raccolti nello stesso periodo del 2017 e di 1,6 milioni di dollari la raccolta del mese precedente. La maggior parte dei soldi, 1,9 dei 2,4 milioni, è stata raccolta con piccole donazioni, inferiori ai 200 dollari.

I soldi del fondo vengono usati per le battaglie politiche della Nra; per esempio, durante la campagna presidenziale 2016, sono stati spesi 31 milioni di dollari per attaccare Hillary Clinton o sostenere Donald Trump.