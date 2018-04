Fontana: cambio governance Trenord? Non lo so, valuteremo

Milano, 24 apr. - Per Trenord ci sarà un cambio di governance? "Non lo so, valuteremo nei prossimi giorni". Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha replicato così ad una domanda sulla società del trasporto ferroviario lombardo, a margine della seduta del Consiglio regionale.

Fontana è stato quindi incalzato su una sua precedente affermazione in cui si dichiarava "contento per i conti" di Trenord, diffusi ieri, ma che sarebbe stato più contento se i treni arrivassero in orario. A chi è tornato sull'argomento, Fontana ha replicato: "Non è una critica. Ho detto che sono molto contento dei conti, ma che adesso bisogna fare in modo che si risolvano gli altri problemi, perché per me è più importante che i cittadini siano contenti più che ci siano dei buoni conti".

Infine, a chi gli ha chiesto se riconosce che ci sono delle critiche giustificate da parte dei pendolari, Fontana ha replicato: "Se non lo riconoscessi vorrebbe dire che non guardo la realtà. Mi rendo conto che ci sono. Giustificate, perché è una situazione molto difficile, per cui nessuno ha colpa, però sicuramente bisogna fare qualcosa per migliorare".