Gasparri: a Torino patto M5s-Pd contro diritto naturale

Roma, 24 apr. - "Mentre Di Maio e compagni sbianchettano e cancellano programmi, il vero patto tra i grillini e il Pd è stato fatto a Torino. Dove una consigliera comunale del Pd ha ottenuto dalla sindaca grillina Appendino la registrazione presso l'anagrafe di un bambino con due 'madri'. Un atto contrario alla legge e, in particolare, al codice civile. Un atto che le autorità di governo dovranno far cancellare al sindaco di Torino, anche per evitare responsabilità legali che verrebbero inevitabilmente denunciate". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri di Forza Italia.

"Non hanno - aggiunge - programmi per il lavoro, per la sicurezza, per tutelare le famiglie, di cui parlano a vanvera. Ma hanno trovato una convergenza, grillini e Pd a Torino, per stravolgere il diritto naturale, la realtà della vita, le stesse norme vigenti in Italia. Bambini con due padri o con due madri che vengono iscritti all'anagrafe con chiare forzature, rivendicate come tali dalla Appendino. È questo il compromesso che dobbiamo denunciare ed è questa l'Italia che gente senza storia e senza dignità vorrebbe realizzare. Al tema non è stata dedicata la sufficiente attenzione. Ma quando si stravolgono le basi stesse della vita e di una comunità si va verso l'orrore".