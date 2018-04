Grimoldi (Lega): espellere clandestini, in Italia rischio stragi

Roma, 24 apr. - "La priorità del prossimo Governo deve essere l'espulsione e il rimpatrio degli oltre 100mila clandestini presenti in Lombardia". Lo ha affermato in una dichiarazione Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda.

"Per colpa del solito immigrato clandestino, un senegalese con gravi precedenti per violenza - ha argomentato- a Milano si è rischiata una nuova strage alla Kabobo. Questa notte un clandestino senegalese, un criminale con diversi precedenti penali, ha fatto irruzione in un panificio aggredendo i presenti e cercando di sgozzarli con dei cocci di vetro, costringendo le forze dell'ordine a intervenire in massa. Sempre in Lombardia, a Cremona, un nigeriano stanotte ha cercato di accoltellare due agenti di Polizia. Grazie ai Governi del centrosinistra in questi anni Milano e la Lombarda sono diventate la nuova Calais, con oltre centomila clandestini che girano liberi e senza controlli".