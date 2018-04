Alitalia, Boccia (Pd): giuste le posizioni del governo

Roma, 24 apr. - "Sul futuro di Alitalia, in un momento così difficile, vanno seguite le indicazioni del governo Gentiloni, sulla rotta che sta indicando il ministro Calenda. C'è un inevitabile e ulteriore grande costo da pagare, ma a causa di scelte scellerate della politica, a partire dalla mancata vendita del 2007 ad Air France, il costo dell'operazione finale purtroppo sarà ancora alto. L'unica preoccupazione, oltre le condizioni di vendita e i diritti dei lavoratori, riguarda l'hub di Fiumicino che deve restare principale anche nelle rotte intercontinentali. Sul resto, seguiamo la linea del governo Gentiloni perché è la più corretta e giusta". Così Francesco Boccia, capogruppo Pd in commissione Speciale alla Camera, in diretta a 24Mattino su Radio 24.