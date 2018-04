Gasparri (Fi): urge governo centrodestra contro scafisti e ong

Roma, 24 apr. - "Sono ripresi ormai a migliaia gli sbarchi di clandestini in Italia. È per questo che dobbiamo far sentire la nostra voce, popolare e democratica, per impedire che gli sconfitti governino e che l'insicurezza e l'invasione di clandestini prevalgano in Italia, contro i diritti e le aspettative degli italiani". Lo ha affermato in una dichiarazione il senatore Fi.Maurizio Gasparri.

"Il Gip di Ragusa - ha sottolineato Gasparri- ha dato il segnale dissequestrando la nave di una Ong e vanificando l'ottima azione investigativa della Procura della Repubblica di Catania. Rimesse in mare le navi delle Ong è ripreso l'operato dei taxi del mare che si mettono al servizio dei trafficanti di clandestini. In Libia i criminali incassano cifre esorbitanti per imbarcare persone che vengono poi portate in Italia. Anche per questo serve subito un governo. E serve di centrodestra. Per dare sicurezza all'Italia, per espellere seicentomila clandestini, per chiudere i nostri porti alle Ong, per dare forza a quella magistratura che considera chi trasporta dei clandestini dei criminali e per bloccare quella che invece li incoraggia, creando un danno all'Italia. Sono stati spesi miliardi per questa politica pro-clandestini che una intesa Pd-grillini rafforzerebbe".