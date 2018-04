Compagnia Sp, Profumo: raggiunti e superati obiettivi di budget

Torino, 24 apr. - Il Consiglio generale di Compagnia di San Paolo ha approvato il bilancio di esercizio 2017, con un avanzo di gestione di 253,1 milioni di euro. Depurato dall'effetto straordinario della svalutazione del Fondo Atlante, l'avanzo di gestione ammonta a 313,7 milioni, in crescita del 9% circa rispetto all'anno precedente.

Il Consiglio ha deliberato l'accantonamento di 3,5 milioni di euro alla riserva per l'integrita' del patrimonio, che si aggiunge agli oltre 50,6 milioni di euro destinati alla riserva obbligatoria, e di 30 milioni di euro al fondo di stabilizzazione delle erogazioni, che raggiunge cosi' la consistenza complessiva di 340 milioni. Altri 10 milioni sono stati accantonati per progetti pluriennali. In crescita del 7,3% le erogazioni deliberate nel 2017, pari a 177,4 milioni di euro.

"Pur con l'applicazione di criteri prudenziali, il risultato della gestione del portafoglio di attività finanziarie e il costante controllo dei costi, hanno consentito alla Compagnia di raggiungere e superare gli obiettivi di budget e garantire un volume di erogazioni in crescita rispetto ai due precedenti esercizi"ha dichiarato Francesco Profumo, presidente della Fondazione torinese.

Nel 2017 la Compagnia ha stanziato 151 milioni di euro per erogazioni a valere sulle risorse 2017 e 26,4 milioni a valere su risorse accantonate su esercizi precedenti, per un totale di 177,4 milioni di euro (nei quali sono inclusi i 15,8 mln per il Fondo nazionale per il contrasto della povertà educativa minorile), con un incremento del 7,3% rispetto a quanto erogato nel 2016 (165,4 milioni) e + 23,5% rispetto al 2015 (143,6 milioni).

In particolare, gli stanziamenti per i settori di Attività Istituzionale sono stati così suddivisi: 78,56 mln di euro per le Politiche Sociali (corrispondenti al 44,3%); 45,66 mln di euro per il settore Ricerca, Istruzione e Sanità (25,7%); 30,2 mln di euro per Arte, attività e beni culturali (17%,); 11,25 mln a favore del settore Filantropia e Territorio (6,4%); 6 mln di euro per l'Innovazione culturale (3,3%), e 5,77 mln per i Programmi intersettoriali (3,3%).

Se guardiamo alle risorse complessivamente messe in moto per interventi di utilità sociale, possiamo sommare ai 177,4 milioni di euro di stanziamenti nell'esercizio 2017 i 6,7 milioni di euro per i Fondi per il Volontariato e 1,2 milioni di euro per altri Fondi, toccando così i 185,3 milioni di euro.