Roma, 24 apr. - "È ricominciata l'invasione. In queste ore le famigerate ong hanno sbarcato altri 1500 clandestini in Italia, non siamo disposti a tollerare ancora questo scempio. In questi giorni di consultazioni politiche, sia chiaro a tutti che Fratelli d'Italia sosterrà solo un Governo che metta tra le sue priorità quella di fermare gli sbarchi ed espellere i clandestini presenti in Italia". Lo ha dichiarato via Facebook la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.