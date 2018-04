Lupi (NcI): Fico-Pd, da M5s di tutto pur di andare al Governo

Roma, 24 apr. - F"Gli elettori italiani di fronte al cosiddetto dialogo fra 5 stelle e Pd giustamente si stropicceranno gli occhi chiedendosi se è vero quello che sta succedendo. Stiamo infatti assistendo a tutto e al contrario di tutto: pur di soddisfare la loro smania di governo i propugnatori del cosiddetto cambiamento sono pronti a trattare indifferentemente con tutti". Lo ha affermato in una dichiarazione Maurizio Lupi, coordinatore nazionale di Noi con l'Italia.

"Andava bene la Lega prima, va adesso bene il Pd. Il criterio - ha proseguito- sembra lo stesso della vecchia Fiat: quello che va bene per la Fiat va bene per l'Italia; quello che va bene per i 5 stelle deve andare bene anche all'Italia. Il 'confronto' sui contenuti ha poi del surreale. I grillini parlano di contratto alla tedesca, ma come al solito non sanno quello che dicono. A Berlino è tutto previsto fin nelle virgole, qui per accordarsi con il Pd - che fino a ieri era 'il partito del malaffare, della corruzione e delle ruberie', 'il male dell'Italia' 'da mandare via a calci', 'miserabili che vogliono soltanto la poltrona' e con i quali era esclusa 'categoricamente qualsiasi alleanza' - dovranno necessariamente tenersi sulle generali - Di Maio definì 'infami' le proposte economiche del Pd - stringendo un patto che ha solo il sapore del potere e della spartizione delle poltrone. L'unica proposta seria per dare una guida al Paese che rispecchi in qualche modo il risultato delle urne è un governo politico di centrodestra che trovi la sua maggioranza in Parlamento. Siamo e restiamo, infatti, una Repubblica parlamentare".