Luigi Berlinguer: confronto Pd-M5S contro rischio ingovernabilità

Roma, 24 apr. - "Oggi appare chiaro che il rischio di ingovernabilità, il più grave che possa occorrere ad una democrazia, possa costringere anche il mio partito ad una trattativa, ad esempio con il Movimento Cinque Stelle. Ma lo si può fare solo a partire da criteri di chiarezza e trasparenza per il rispetto che dobbiamo alla nostra grande comunità di partito". Lo afferma Luigi Berlinguer, ex ministro della Pubblica istruzione ed esponente del Pd.

"Sono giorni drammatici che non possono essere considerati ordinaria amministrazione della vita del Paese. Il recente risultato elettorale `tripolare` ha complicato seriamente la situazione. Niente di più pericoloso, in questo caso, che ciascun polo politico rivendichi rigidamente la propria identità, laddove l`interesse del Paese richiede necessarie convergenze per formare una maggioranza parlamentare e di Governo", aggiunge.

In questa situazione, per Berlinguer, "emerge l`impellente necessità, nell`interesse vero del Paese, che si costituisca una maggioranza in questo caso non fra 'forze analoghe' ma fra forze diverse". E Berlinguer ritiene che "le due forze meno abissalmente distanti siano oggi in Italia Cinque Stelle e Pd. Io stesso mi sono pronunciato, non appena conosciuto il risultato elettorale, affinché il Pd si collocasse all`opposizione. Sembrava l`unica strada".

Oggi però, conclude, "vanno innanzitutto verificate possibili convergenze su contenuti essenziali di Governo - il rapporto con l'Europa, la lotta alle ancora troppe disuguaglianze, la centralità di scuola, università e ricerca, il lavoro e la formazione permanente, le politiche di crescita.. -. e solo a valle di questo serrato confronto, su eventuali possibili forme di partecipazione alla maggioranza. Ho espresso in tal senso personalmente, per quel che può valere, la mia modesta opinione al segretario del mio partito Maurizio Martina".