Roma, 24 apr. - Mattinata di lavoro per il segretario reggente del Pd Maurizio Martina, in vista dell'incontro delle 14.30 con il presidente della Camera Roberto Fico, che ha ricevuto il mandato esplorativo per sondare la possibilità di una maggioranza tra i Dem e il M5s.

Martina è rimasto nel suo ufficio al Nazareno, dove, secondo quanto si apprende, ha avuto contatti con vari esponenti del Pd, sia nazionali che locali.