Compagnia Sp, entro estate nuovo segretario generale

Torino, 24 apr. - Arriverà entro l'estate il successore di Piero Gastaldo, segretario generale della Compagnia di Sanpaolo, il cui Consiglio generale oggi ha approvato il bilancio 2017.

"Come è noto a breve avverrà la designazione del mio successore e, nell'avvicinarmi a tale passaggio di consegne, è per me fondamentale lasciare i conti in ordine. Nel 2017 registriamo una struttura di proventi molto robusta: 381,4 mln di euro di proventi totali, che diventano 320,8 mlilioni di euro dopo la svalutazione del Fondo Atlante " ha dichiarato il Segretario Generale della Fondazione torinese, Piero Gastaldo.

"Guardando alla performance 2016, anno nel quale si è registrato un valore di proventi totali pari a 380 milioni di euro, possiamo rilevare come, nell'ultimo biennio abbiamo realizzato i risultati migliori degli ultimi 10 anni" ha fatto notare Gastaldo.