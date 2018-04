Gelmini: governo M5s-Pd è esecutivo di secondo e terzo a elezioni

Roma, 24 apr. - "Un governo 5 Stelle-Pd sarebbe l'esecutivo di chi è arrivato secondo e terzo alle elezioni, un governo fatto con la calcolatrice ma che non rispetterebbe il volere degli italiani. Vedere poi insieme Di Maio e Renzi sarebbe davvero assurdo, visto che in questi anni il Movimento 5 Stelle ha sempre criticato aspramente le politiche del governo Renzi. Tocca al centrodestra che è arrivato primo alle elezioni dare risposte ai terremotati, alle imprese e alle famiglie". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, parlando con i giornalisti in sala stampa a Montecitorio.