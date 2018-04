Snam, Alverà: Desfa valenza strategica, speriamo closing a breve

San Donato Milanese (MI), 24 apr. - L'acquisizione, in consorzio, del 66% dell'operatore greco Desfa, "è una operazione che ha una interessante valenza finanziaria e una interessantissima valenza strategica non tanto per il mercato greco in sè ma perchè la Grecia è un paese di transito: vogliamo che l'Italia diventi sempre più hub del gas per aumentare la sicurezza degli approvigionamenti ma soprattutto per ridurre il costo della bolletta per famiglie e imprese". Lo ha dichiarato l'Ad di Snam, Marco Alverà, commentando la recente aggiudicazione della gara.

"E' una lunga privatizzazione partita più due anni fa che sta arrivando alla conclusione - ha spiegato, nel corso dell'assemblea degli azionisti - noi siamo alla guida di un consorzio europeo, siamo molto soddisfatti di come sta andando, speriamo di arrivare a breve al closing".