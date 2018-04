Open Fiber-Retelit: collaborazione sviluppo servizi ultrabroadband

Roma, 24 apr. - Open Fiber e Retelit hanno siglato un accordo commerciale per estendere lo sviluppo delle proprie infrastrutture sul territorio nazionale, con l`obiettivo di offrire ai rispettivi clienti connettività e servizi a banda ultra larga basati interamente su rete in fibra fino a casa del cliente.

Open Fiber offrirà a Retelit - con particolare focus sul segmento Business - l`accesso alla propria rete in fibra Ftth (Fiber To The Home), mentre Retelit metterà a disposizione l`utilizzo della sua infrastruttura per consentire a Open Fiber di massimizzare il riuso delle infrastrutture esistenti nella realizzazione della propria rete nazionale.

Le due aziende potranno dunque ottimizzare - nelle 271 città del piano strategico di Open Fiber nei cosiddetti cluster A e B - le rispettive reti, realizzando quindi una copertura territoriale più capillare che permetterà ai clienti di beneficiare di una rete a banda ultra larga più ramificata.

"L`accordo con Retelit - afferma Elisabetta Ripa, amministratore delegato di Open Fiber - ci consente di ampliare ulteriormente, con particolare riferimento al segmento Business, il nostro programma di sviluppo e valorizzazione della rete Ftth che stiamo realizzando, sfruttando il potenziale di Retelit verso le aziende".

"La partnership con Open Fiber si inserisce nel contesto di profonda trasformazione che sta attraversando il nostro Paese e che riguarda le nuove frontiere dell`ICT: sono necessarie infrastrutture adeguate, reti capillari e affidabili, che siano in grado di abilitare i nuovi trend tecnologici, tra i quali lo sviluppo dell`IoT, dell`Intelligenza Artificiale e del Mobile Payment", spiega Dario Pardi, presidente di Retelit. "La strategia di sviluppo della rete di Open Fiber - aggiunge - risponde esattamente a queste esigenze e, siamo sicuri, ci permetterà di indirizzare al meglio il nostro target di servizi per il mercato Business".